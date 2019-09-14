الفرق كبير.. تعرف على الحليب الطازج والحليب طويل الأجل

يبدأ موسم المدارس الذي تهتم فيه الأمهات بتقديم العناصر والأغذية المهمة والألبان ويعتبر كوب اللبن هو إحدى الأساسيات في الإفطار الذي تعتمد الأمهات على تقديمه وتقول شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء أن الحليب الطازج هو الحليب الذي يتم الحصول عليه من البقر والغنم والإبل والجاموس أو الماعز ، والذي لا يتم معالجته (المبستر / التعقيم).



هذا الحليب الطازج وغير المبستر يمكن أن يكون بعض الكائنات والميكروبات الدقيقة الخطرة ، وهي الكائنات المسؤولة عن التسبب في العديد من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.



الحليب الطازج أكثر عرضة للتلف الميكروبي لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تعتبر بيئة خصبة لنمو الجراثيم وتكاثرها . كما أن البكتيريا في الحليب الطازج قد تكون غير آمنة لمن يعاني من انخفاض المناعة ، وكبار السن ، والنساء الحوامل ، والأطفال الرضع



ثانيًا ما هو الحليب طويل الأجل؟

هو الحليب الذي يتم تسخينه لدرجات حرارة عالية لتدمير أي ميكروبات ضارة مسببة للأمراض ، ثم تعبئته في حاويات معقمة تحت ظروف معقمة مثل عبوات التيترا باك ،، لكن تعرض الحليب لتلك الدرجات العالية من الحرارة تفقده بعض خواصه ومكوناته الهامة



مقارنة بين الحليب الطازج ، والحليب طويل الأجل ...



1_ مدة الصلاحية:

الحليب الطازج: لديه فترة محدودة جدا تصل إلى 3 أيام



حليب طويل الأجل: صلاحيتة أطول قد تصل إلى ما يقرب من 6 أشهر دون شرط التبريد ، وتصل الصلاحية ل 3 أيام بمجرد فتح العبوة



2_ الإضافات والتعزيز الغذائي:



الحليب الطازج: غير معزز باضافات غذائية.



حليب طويل الأجل : غالبا ما يعزز بالمعادن والفيتامينات.



3_ محتوى الفوسفاتيز :



الحليب الطازج: يتضمن الفوسفاتيز وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم .



حليب طويل الأجل: يتم تدمير محتوى الفوسفاتيز .



4_ محتوى الليبيز:



الحليب الطازج: يحتوي على الليبيز وهو إنزيم ضروري لهضم الدهون .



حليب طويل الأجل: يتم تدمير محتوى الليبيز .



5_ المحتوى المناعي:



الحليب الطازج: يحتوي على النظام المناعي الذي يحمي الجسم من الأمراض المعدية.



حليب طويل الأجل : يتم تدمير محتواه من النظام المناعي.



6 _ إنتاج بكتيريا اللاكتيز:

الحليب الطازج: يحتوي على اللاكتيز والذي يعمل على إنتاج البكتيريا التي تساعد على هضم اللاكتوز وهو سكر الحليب الذي لا يستطيع الجسم هضمه دون انزيم اللاكتيز .



حليب طويل الأجل: يتم تدمير البكتيريا المنتجة لللاكتيز .



7_ بكتيريا بروبيوتيك:

الحليب الطازج: يحتوي على بكتيريا بروبيوتيك ، والتي تساعد على تعزيز جهاز المناعة .



حليب طويل الأجل : يتم تدمير بكتيريا بروبيوتيك .



8_ محتوى البروتين :

الحليب الطازج : يتوافر بيه محتوى البروتين دون التشويه و في محتواه .



حليب طويل الأجل : محتوى البروتين يشوبه التشويه ويتأثر بالمعاملة الشديدة على درجات حرارة عالية



9_ الفيتامينات والأملاح المعدنية :

الحليب الطازج: الفيتامينات والأملاح المعدنية متوفرة فيه بشكل كامل



حليب طويل الأجل : يتضاءل فيتامين A ، D ، و B-12 ، ويمكن تغيير الكالسيوم ، ويمكن تدمير اليود بفعل الحرارة .



10_ الخصائص الطبيعية:

الحليب الطازج: لا تتغير خصائصه الطبيعية .



حليب طويل الأجل : يتغير به بعض الخصائص الطبيعية مثل (اللون / أو النكهة) أثناء بسترته



11_ الأشكال المطروحة للبيع في الأسواق :

الحليب الطازج: لا يتوفر إلا في شكل سائل .



حليب طويل الأجل : تختلف أشكاله تبعًا لطريقة إنتاجه ومحتواها من الدهون . الحليب المعقم متاح في أصناف كامل الدسم ، وشبه منزوعة الدسم ومنزوع الدسم .



12_ توافر الكائنات الدقيقة :

الحليب الطازج: قد يحتوي على البكتيريا والميكروبات المسببة للأمراض



حليب طويل الأجل : لا يحتوي على البكتيريا المسببة للأمراض ، ولكن إذا تعرض المنتج لسوء التخزين او ثقب العبوة فتتلوث محتوياته بالبكتيريا المسببة للأمراض .



13_ معدلات الاستهلاك لكلا النوعين :

الحليب الطازج: في معظم البلدان ، يمثل استهلاك الحليب الخام سوى جزء صغير جدا من إجمالي استهلاك الحليب .



الحليب طويل الأجل : في معظم البلدان ، يمثل الجزء الأكبر من إجمالي استهلاك الحليب .



14_ توصيات الهيئات الصحية العالمية :

الحليب الطازج: العديد من الهيئات الصحية في العالم توصي بشدة باستهلك الحليب الخام أو منتجات الألبان الخام .



كما تنصح بعض الهيئات بالبسترة اللطيفة للحليب والتي تنتج حليبًا مبسترًا ذو صلاحية تصل الى 6 أيام فقط ، دون البسترة الفائقة التي تنتج حليب طويل الأجل تصل صلاحيته الى ستة أشهر لتلافي تدمير محتويات الحليب النافعة



المحصلة النهائية لكل ما سبق :

يعتبر الحليب الخام هو البديل الصحي الآمن عن الحليب طويل الأجل ، والذي يخضع للمعالجة الحرارية القاسية ، والتي تؤدي إلى تدمير بعض الخصائص الطبيعية والغذائية في الحليب بشروط ذكرتها لحضراتكم سابقًا :



* الشراء من مكان موثوق منه

* الشراء من أماكن تحتفظ بهذا الحليب في مبردات استانلس استيل تحت درجات حرارة منخفضة

* سرعة نقل الحليب الى المنزل بعد الشراء ، وسرعة غليه



الطريقة الصحيحة لغلي الحليب الطازج :

وضع اللبانة في حمام مائي على درجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر لتجنب احتراق بروتينات اللبن ، ثم التبريد السريع مباشرة بعد الغلي بوضع اللبانة في ماء مثلج لإحداث صدمة حرارية تقتل اغلب الميكروبات ، ثم حفظه في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 3 أيام .



يمكن تجميد الحليب الطازج في الفريزر لمدة قد تصل إلى 3 شهور ، وغليه بعد خروجه من التجميد .