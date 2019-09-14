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رياضة

استعدادا لانطلاقة الدوري.. الإسماعيلي يواجه الساحل السعودي وديا الإثنين

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:38 م
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
حبيبة معتز
اتفق الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يسيتش المدير الفنى، على إقامة مباراة ودية مع فريق الساحل السعودي يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية، استعدادا لانطلاق الدورى العام لموسم 2019-2020 والمقرر انطلاقه 29 سبتمبر الجارى.

وكانت القرعة أوقعت مواجهة الاسماعيلى أمام الجونة بملعب الأخير فى اولى مبارياته بالدور الأول من عمر المسابقة المحلية.

يذكر أن الإسماعيلى افتتح مشواره فى البطولة العربية بالفوز على أهلي بنى غازى بنتيجة 4:2 ، على ان يكون لقاء الإياب يوم 27 سبتمبر الجارى بتونس.

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