استعدادا لانطلاقة الدوري.. الإسماعيلي يواجه الساحل السعودي وديا الإثنين

اتفق الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يسيتش المدير الفنى، على إقامة مباراة ودية مع فريق الساحل السعودي يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية، استعدادا لانطلاق الدورى العام لموسم 2019-2020 والمقرر انطلاقه 29 سبتمبر الجارى.





وكانت القرعة أوقعت مواجهة الاسماعيلى أمام الجونة بملعب الأخير فى اولى مبارياته بالدور الأول من عمر المسابقة المحلية.



