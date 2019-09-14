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برلمان

الهضيبي: قيادات الوفد غدا في الغربية لإطلاق مبادرة الوفد مع المرأة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:45 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى
يدشن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، صباح غد، الأحد، مبادرة الوفد مع المرأة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، استكمالًا للحملة الرئيسية "الوفد مع الناس"، وإيمانًا بأهمية دور المرأة المصرية في المجتمع، ودعم تمكينها ورعايتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن قيادات الوفد وكوادره يتوجهون غدًا إلى محافظة الغربية لحضور مؤتمر رئيس الحزب الجماهيري بقاعة مؤتمرات جامعة طنطا، لإطلاق المبادرة الرائدة في تمكين المرأة المصرية.

وأضاف ياسر الهضيبي فى بيان صحفى له أن محافظة الغربية تزينت بأعلام حزب الوفد، استعدادًا لاستقبال الوفديين من جميع محافظات مصر، لحضور تدشين وتنفيذ المبادرة في محافظة الغربية، والتي تستهدف الوصول إلى الفئات المستحقة، حيث يشهد المؤتمر توزيع كراسى متحركة وماكينات خياطة وشهادات توفير وشنط مدرسية وثلاجات خاصة بالمشروعات المستدامة، دعمًا للمرأة المصرية في المحافظة.

وأوضح نائب رئيس الحزب، أنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات، وتوقيع عدد من البروتوكولات بالتعاون مع وزارتي التضامن والتربية والتعليم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع لجنة الوفد في الغربية، تأكيدًا على إيمان حزب الوفد بدور المرأة الريادي في الأسرة والمجتمع بصفة عامة ومشاركتها للرجل جنبا إلى جنب.

ويشهد المؤتمر الدكتورة أميرة أبو شقة، منسق عام المبادرة، والمستشار عادل بكار، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، والدكتور محمد خليفة، السكرتير العام للجنة، وعدد من قيادات الوفد والقوى السياسية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالغربية ومحافظات الدلتا ونواب البرلمان والعديد من الشخصيات العامة.

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