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رياضة

كعب فيرمينو لـ محمد صلاح أبرز لقطات مباراة ليفربول ونيوكاسل بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:23 م
فيرمينو - محمد صلاح
فيرمينو - محمد صلاح
إسراء أشرف
حقق ليفربول انتصارًا مهمًا بنتيجة 3-1، على ضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، في معقله "أنفيلد".

وسجل ساديو ماني هدفين لـ ليفربول في الدقيقتين 28 و 40، والدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 71، بينما سجل يترو فيليمز هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 7.

* هدف محمد صلاح

استطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثالث لـ ليفربول، بعد تمريرة أرسلها "مو" إلى روبيرتو فيرمينو، ليعيدها البرازيلي للفرعون المصري بكعب رائع، أسفر عن هدفا بتوقيع صلاح.

وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، أي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، والذي سيواجه نوريتش سيتي اليوم، في تمام السادسة مساءً.
كعب فيرمينو لـ محمد صلاح أبرز لقطات مباراة ليفربول ونيوكاسل بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو
كعب فيرمينو لـ محمد صلاح أبرز لقطات مباراة ليفربول ونيوكاسل بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو
كعب فيرمينو لـ محمد صلاح أبرز لقطات مباراة ليفربول ونيوكاسل بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

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