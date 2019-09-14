الانتهاء من تطوير منطقة الكسارة العشوائية برشيد بـ 21 مليون جنيه.. تسلم للمواطنين في العيد القومى.. والمحافظة: وضع خطة لتطوير 4 مناطق اخرى بدمنهور وكفر الدوار وحوش عيسى.. صور

جهود الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية والغير امنة بمحافظة البحيرة

بناء 5 عمارات سكنية بمنطقة الكسارة برشيد لتحويلها من منطقة عشوائية الى منطقة متطورة أمنة

محافظ البحيرة : جار تركيب عدادات الكهرباء والمياه لمنطقة الكسارة العشوائية برشيد لتسليمها لاصحابها

ازالة 5 الاف عشة بوادى النطرون لتطوير منطقة بحيرة الصرف العشوائية وغير الامنة



بذلت الدولة قصارى جهدها للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة التى كانت تؤرق حياة سكانها ومن بينها 5 مناطق بمحافظة البحيرة تمثل خطرًا داهما يهدد أرواح آلاف المواطنين، وذلك بسبب عجز المسئولين فى أعقاب ثورة 25 يناير عن تدبير موارد مالية للتصدى لمشاكل المناطق الغير امنة.



ووضعت محافظة البحيرة بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائيات وغير الامنة خطة لإحلالها وتطويره فى خمس مدن هى "الكسارة برشيد، القلعة بدمنهور، أبو طيحة بحوش عيسى، السناهرة بكفر الدوار، بحيرة الصرف بوادى النطرون"، لتحويلها لمناطق امنة لتوفير حياة كريمة لقاطنيها فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على العشوائيات والمناطق الغير امنة وتوفير حياة كريمة والامن والامان للمواطنيين



ورصد موقع صدى البلد الاخبارى أكثر المناطق العشوائية والغير امنة بمحافظة البحيرة والتى طارد الموت سكانها بسبب منازلهم الأيلة للسقوط، وحرمانها من خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب و نقص الخدمات الصحية



ففى البداية اعلن اللواء هشام امنة محافظ البحيرة عن الإنتهاء من تطوير منطقة الكسارة العشوائية الغير امنة برشيد والتى تم تصنيفها ضمن درجة الخطورة الثالثة وتضم 5عمارات بها 120 وحدة سكنية و9محلات تجارية بتكلفة 21 مليون جنيه مشيرا الى انه جارى الانتهاء من تركيب عدادات الكهرباء والمياه ليتم تسليمها لمستحقيها خلال الشهر الجارى بمناسبة العيد القومى لمحافظة البحيرة



واشار المحافظ الى قيام المحافظة بدفع 500 جنيه شهريا لعدد 86 متضررا من قاطنى منطقة الكسارة العشوائية برشيد لاستئجار سكن بديل لحين الانتهاء من تطوير المنطقة واقامة 120 وحدة سكنية بها مشيرا الى ان محافظة البحيرة من اقل المحافظات فى المناطق الغير آمنة

، لافتا الى الانتهاء من الخطة المطلوبة من المحافظة بالنسبة للأربع مناطق عشوائية الأخرى وفى انتظار تمويل صندوق العشوائيات بعد دراسة الخطة التى وضعت .



واشار المحافظ الى قيام صندوق تطوير المناطق العشوائية بوضع الخطة القومية لحصر المناطق العشوائية الغير الآمنة بمحافظات الجمهورية عام 2009 وتم تحديثها عام 2013م وكشفت عن وجود خمس مناطق عشوائية وغير امنة بنطاق محافظة البحيرة تم تصنيفها طبقًا لدرجة الخطورة والتى تضمنت " مناطق برشيد الكسارة برشيد،القلعة بدمنهور،السناهرة بكفر الدوار،ابو طيحة بحوش عيسى،بحيرة الصرف بوادى النطرون".



فيما اشارت المهندسة منال عبد المنعم ـ مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة البحيرة بروتوكول بين صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الاسكان والمحافظة لتطوير المناطق العشوائية والغير امنة والتى تمثل خطورة على ارواح المواطنين القاطنين بها وممتلكاتهم حيث تم ازالة تلك العمارات السكنية واسناد اعمال التنفيذ لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.



وأوضحت مدير عام التخطيط العمرانى بأن منطقة الكسارة بمدينة رشيد، التى تم تصنيفها ضمن درجة الخطورة الثالثة كانت اكثر المناطق خطورة لأنها تهدد الصحة العامة نظرًا لافتقار المنطقة لشبكة الصرف الصحى، ووجود العديد من المنازل الآيلة للسقوط مشيرة الى أن المنطقة تقع على ارض املاك دولة وانه تم الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير المعتمدة فى مايو 2016م والخاصة بإنشاء 5عمارات سكنية بديلة مكونة من"دور ارضى و5 ادوارعلوية باجمالى 120 وحدة سكنية لعدد 93 مالك و9 محلات باجمالى 21 مليونا و306 الاف جنيه



ولفتت الى أن الانتهاء من تنفيذ الخمس عمارات وجار تشكيل لجنة للاستلام الابتدائى من الشركة المنفذة وفقا للبرتوكول الموقع بين مشروعات الخدمة الوطنية ومحافظة البحيرة وجارى توصيل عدادات الكهرباء والمياه تسليمها لمستحقيها عن طريق القرعة العلنية



وتابعت مدير التخطيط العمران بان المنطقة الثانية العشوائية والغير امنة هى " القلعة بمدينة دمنهور" والتى تم تصنيفها ضمن درجة الخطورة الثانية لكونها مناطق ذات اسكان غير ملائم والمطلوب فيها ازالة 20 وحدة سكنية حيث تقع المنطقة على اراضى املاك خاصة مشيرة الى دراسة تطوير المنطقة من خلال توفيرارض دولة بجوار مجمع المواقف بدمنهور لانشاء وحدات بديلة لاهالى منطقة القلعة المتضررين، بالاضافة الى رفع الارض من قبل مركز شبكات المرافق و الانتهاء من اخذ الاقرارات اللازمة على الاهالى باخلائها والتنازل عنها مقابل توفير وحدة سكنية بديلة وتم استصدار قرار تخصيص الارض مشيرة الى مخاطبة صندوق تطوير العشوائيات بتاريخ 14فبراير والمرفق بها المقايسة التقديرية المعدة بمعرفة مديرية الاسكان والمرافق بالبحيرة لإنشاء عمارة سكنية مكونة من دور ارضى و5 ادوار علوية .



واكدت منال بأن المنطقة الثالثة العشوائية والغير أمنة هى منطقة " أبو بطيحة "بمدينة حوش عيسى ويقع تنصنيفها ضمن درجة الخطورة الثانية ومساحتها فدان و22قيراط وتم حصر العقارات والوحدات السكنية المراد ازالتها بالمنطقة وعددها 45 وحدة سكنية مقامة على ارض املاك الدولة



واشارت الى ان صندوق تطوير المناطق العشوائية طالب بتقنين الاوضاع من خلال وضع الاشتراطات للمنطقة اومن خلال مخطط تفصيلى يجب التزام كل حالة به ليتم تقنين اوضاعها بعد سداد الارض حيث تم الترخيص للهدم والازالة حتى يتم تقنين اوضاعها بالشكل الصحيح



واضافت بأنه بتاريخ 4 مارس 2018م ورد خطاب من الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بانه جارى تقديم طلبات التقنين من الاهالى المتضررين حتى تاريخه وتم تعليق يافطة بالموقع محل التطوير لاخطار المواطنين بالتقدم بطلبات تقنين وضع اليد بالوحدة المحلية خلال اسبوعان مشيرة الى تقنين وضع يد 24والحالات الباقية لم تتقدم بطلبات وضع يد حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم فى ضوء قانون املاك الدولة رقم 144/2017م وبالتالى تم مخاطبة صندوق العشوائيات بالموقف النهائى بتاريخ 25يوليو /2017م بالموقف الحالى.



وفى نفس السياق اوضحت مدير التخطيط العمرانى بان المنطقة الرابعة العشوائية الغير امنة بمحافظة البحيرة هى منطقة السناهرة بمدينة كفر الدوار حيث تم تصنيف المنطقة ضمن درجة الخطورة الثالثلة نظرا لوقوعها تحت تأثير الضغط العالىوتنحصر مساحتها 4,5 فدان ويقدر عدد الوحدات السكنية الواقعة بها 314 وحدة سكنية يقطنها 1045 اسرة تقريبا



واشارت الى أن المنطقة مقامة على اراضى املاك خاصة وتم دراسة تطوير المنطقة من خلال تحويل كابلات الضغط العالى الى كالات ارضية دون المساس بالمبانى المقامة بالمنطقة حيث تم عمل مقايسة تقديرية لتلك الاعمال بمعرفة شركة الكهرباء والتى بلغت "73711414،2" جنيه وتم موافاة صندوق تطوير العشوائيات بذلك و تم تعديل المقايسة بمعرفة شركة الكهرباء حتى بلغت"127471899،00"جنيه بدون المقايسة ولا اعادة الشئ لاصله ولا تكاليف التصاريح ولا تشمل تعويضات الاهالى وموافقة المرافق وتم ابلاغ صندوق تطوير العشوائيات بكافة التفاصيل بتاريخ 7مارس 2017م لاتخاذ اللازم واعداد خطة التطوير.



وأخيرا المنطقة الخامسة الغير امنة وهى منطقة "بحيرة الصرف بمدينة وادى النطرون حيث تم تصنيف المنطقة ضمن درجة الخطورة الثالثة "لكونها مناطق تهدد الصحة العامة"نظرا لافتقار المنطقة من وجود شبكة صرف صحىوبدارسة المنطقة تبين انهاعبارة عن بحيرة محاط بها اراضى الدولة وتم التعدى عليها من الاهالى والمنطقة المراد ازالتها 4،7 فدان حيث طالب صندوق العشوائيات بازالة العشش حتى لا تكون بؤرا عشوائية جديدة والافادة بعددالوحدات السكنية الغير مخدومة بشبكة الصرف الصحى وهى 5الاف وحدة تقريبا لمناطق بركة الصرف وحى السلام بوادى النطرون .



وتم تحديث مقايسة الصرف الصحى والمقدرة"21917705"جنيه وذلك طبقا لاسعارقائمة الهيئة العامة لمشروعات المياه والصرف الصحى للعام المالى 2018غير شاملة المصاريف الادارية والارباح وبتاريخ 10 اكتوبر 2018م عقدت المحافظة اجتماعا بشان تطوير منطقة بحيرة الصرف بمدينة وادى النطرون المدرجة ضمن المناطق العشوائية الغير امنة بحضور المنسق العامبصندوق تطوير المناطق العشوائية بوزارة الاسكان والمرافق حيث افاد مندوب الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشربوالصرف الصحى بانه سيتم دراسة المنطقة من حيث شبكات الانحدارالمحيطة بها ومحطات الرفع للمناطق المجاورة وعليه تم تكليف بعمل مقايسة واعداد لوحة استرشادية لشبكة الانحدار خطوط الصرف لمناطق بحيرة الصرف ومنطقة حى السلام ومنطقة غرب المدينة ومعرفة مدى احتياج المنطقة لمحطة رفع من عدمه