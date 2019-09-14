أضرار البطيخ للحامل .. هكذا يؤثر الإفراط فى تناوله

اضرار البطيخ للحامل عديدة فهو قد يتسبب فى العديد من الأعراض المزعجة إذا تم الأفراط فى تناوله على الرغم من أن البطيخ ملىء بالفيتامينات والعناصر المفيدة لنمو الجنين بشكل جيد في رحم المرأة إلا أن اضرار البطيخ للحامل عديدة إذا تم تناوله بشكل خاطىء فهو قد يؤثر على الجها الهضمى ومشاكل فى الكلى وفى كثير من الاحيان الإصابة بالحساسية ..



اضرار البطيخ للحامل فى الشهور الاولى



على الرغم من فوائد البطيخ إلا أن هناك الكثير من اضرار البطيخ للمرأة الحامل فإذا تم تناول نسبة زائدة من السكر في البطيخ قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ويسبب سكري الحمل .



لتفادى اضرار البطيخ للحامل ينصح باستهلاك البطيخ المقطوع حديثًا فقط لأن البطيخ يفسد بسرعة ولا يستهلك طازجًا وقد يؤدي إلى الغثيان والقيء وأمراض الجهاز الهضمي.



اضرار البطيخ للحامل فى الشهور التاسع



أما عن اضرار البطيخ للحامل فله العديد من الآثار السلبية لفرط الأكل البطيخ الإضرابات المعوية وأمراض القلب والأوعية الدموية

الحساسية والاصابة بسكر الدم كما قد يسبب الغثيان وعدم انتظام ضربات القلب والطفح الجلدى الخفيف أو الشديد وللأشخاص الذين يقاومون الأنسولين



ومن ضمن اضرار البطيخ للحامل تسببه فى رفع نسبة السكر في الدم وعلى الرغم من أن السكر في البطيخ يحدث بشكل طبيعي وبالتالي فهو أكثر صحة من السكريات الموجودة في الأطعمة المصنعة ، إلا أن البطيخ لا يزال يحتوي على نسبة عالية من السكر مقارنة بالفواكه الأخرى.



تحتوي شريحة البطيخ حوالى 100 جرام من البطيخ 6 جرام من السكر و حذرت فيكتوريا جارزابوفسكي ، أخصائية التغذية بمعهد اللياقة البدنية في جامعة تكساس في أوستن ، مستهلكي البطيخ من توخي الحذر من تناولهم للسكر قد يزيد استهلاك كميات كبيرة من البطيخ من خطر الإصابة بسكري الحمل وقد يؤدي استهلاك البطيخ البارد إلى ألم شديد في المعدة وإسهال.



اضرار البطيخ فى الشهر الاول



أما عن اضرار البطيخ للحامل فرط بوتاسيوم الدم فيعد البطيخ غني بالبوتاسيوم وهو في المتوسط ​​112 ملج لكل 100 جرام من الفاكهة فيحتوي البطيخ على كميات جيدة جدا من البوتاسيوم وتحتوى ثلاثة أكواب من البطيخ على حوالي 560 ملج من البوتاسيوم. ومع ذلك ، فإن ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم يمكن أن يسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل عدم انتظام ضربات القلب



اضرار البطيخ للحامل



يمكن أن تؤثر مستويات البوتاسيوم العالية أيضًا على الجهاز العصبي بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في الكلى للنساء الحوامل لأن كليتيهم غير قادرين على إزالة البوتاسيوم الزائد.



قد يصاب بعض النساء الحوامل بحساسية تجاه استهلاك البطيخ ، مما قد يؤدي إلى طفح جلدي خفيف أو شديد أو تورم في الوجه أو الحساسية المفرطة. أولئك الذين يعانون من الحساسية تجاه الجزر أو الخيار قد يكونون أكثر عرضة لحساسية البطيخ.



اضرار البطيخ الاحمر للحامل



قد يبدو البطيخ مثل الفاكهة الصيفية المثالية بل إنه خالي من الدهون وغني بالعديد من الفيتامينات الأساسية والمعادن والمواد المؤكسدة. ومع ذلك ، فإن استهلاك البطيخ بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية ضارة. معظم هذه المشاكل لها علاقة بالكثير من اللايكوبين أو البوتاسيوم.



الاستهلاك المفرط للبوتاسيوم يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم عن المعدل الطبيعي ، وهي حالة تعرف باسم فرط بوتاسيوم الدم.



ويعد البوتاسيوم أمر بالغ الأهمية للأداء الطبيعي للأعصاب والعضلات والقلب. في الزائدة ، يمكن أن ينتج عنه آثار خطيرة على القلب والأوعية الدموية بما في ذلك ضربات القلب غير المنتظمة للمرأة الحامل ونبض ضعيف وفي الحالات القصوى السكتة القلبية.



اضرار اكل البطيخ للحامل



اضرار البطيخ للمرأة الحامل تأثيره على الجهاز الهضمى فهو يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات معوية مثل الغثيان والقيء والإسهال والانتفاخ المعوي للمرأة الحامل



يمكن أن تؤثر سلبا أيضا على السيطرة على العضلات والأعصاب. نظرًا لأن الكلى مسؤولة عن إزالة الكالسيوم من مجرى الدم ، فإن السبب الأكثر شيوعًا لفرط بوتاسيوم الدم هو عطل الكلى.



فقدان العضلات ومن الشائع بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون انقاص وزنهم أن يرغبون في تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ لأنها تساعد على الشعور بالشبع ولكن تحتوي على حد أدنى من السعرات الحرارية. صحيح أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في تقليل السعرات الحرارية الكلية.



فى النهاية يجب ألا تثنيك هذه الآثار الجانبية المحتملة للبطيخ عن أكل البطيخ تمامًا. لا تزال البطيخ ثمارًا صحية للغاية ، ومن المحتمل أن يوفر استهلاك ما بين 1 إلى 2 كوبًا يوميًا العديد من الفوائد الصحية فعندما يتعلق الأمر بالفواكه ، يكون التنوع دائمًا هو المفتاح.