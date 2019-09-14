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فن

هنادى مهنا توجه رسالة للجماهير بعد فوزها بجائزة أفضل وجه شابة عن مسلسل زلزال ...شاهد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:09 م
هنادى مهنا
هنادى مهنا
القسم الميدانى
وجهت الفنانة هنادى مهنا رسالة للجماهير عقب الفوز ب- جائزة أفضل وجه شابة عن مسلسل زلزال فى مهرجان القنوات الفضائية .

ونشرت الفنانة هنادى مهنا مجموعة صور لها اثناء استلام الجائزة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلقت هنادى مهنا على الصور قائلة " تكريمي كأفضل وجه شابة عن مسلسل زلزال.
الجائزة دي ليكوا انتوا علشان انتوا السبب شكرا لكل واحد صوت لي♥️ شكرا استاذ ابراهيم فخر على إيمانك بيا ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الف مبروك - زى القمر - ربنا يحميكى

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