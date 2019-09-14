هنادى مهنا توجه رسالة للجماهير بعد فوزها بجائزة أفضل وجه شابة عن مسلسل زلزال ...شاهد

وجهت الفنانة هنادى مهنا رسالة للجماهير عقب الفوز ب- جائزة أفضل وجه شابة عن مسلسل زلزال فى مهرجان القنوات الفضائية .
ونشرت الفنانة هنادى مهنا مجموعة صور لها اثناء استلام الجائزة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وعلقت هنادى مهنا على الصور قائلة " تكريمي كأفضل وجه شابة عن مسلسل زلزال.
الجائزة دي ليكوا انتوا علشان انتوا السبب شكرا لكل واحد صوت لي♥️ شكرا استاذ ابراهيم فخر على إيمانك بيا ".
وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
الف مبروك - زى القمر - ربنا يحميكى
ونشرت الفنانة هنادى مهنا مجموعة صور لها اثناء استلام الجائزة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وعلقت هنادى مهنا على الصور قائلة " تكريمي كأفضل وجه شابة عن مسلسل زلزال.
الجائزة دي ليكوا انتوا علشان انتوا السبب شكرا لكل واحد صوت لي♥️ شكرا استاذ ابراهيم فخر على إيمانك بيا ".
وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
الف مبروك - زى القمر - ربنا يحميكى