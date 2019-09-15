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ديني

أمين الفتوى: لا يجوز وضع قيمة كفارة اليمين في صندوق المسجد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:06 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين " إطعام عشرة مساكين" يجب أن توجه إلى الفقراء إما في هيئة وجبات جاهزة أو غير جاهزة أو تخرج على هيئة مال بحيث تعطى لكل مسكين ثمن الوجبة.

وأضاف ممدوح، أنه لا يجوز لأنها ستدخل في مصروفات المسجد وبهذا الشكل يكون لم تخرج كفارة اليمين.

جاء ذلك ردًا على سؤال شخص يقول "هل يجوز وضع ثمن وجبات كفارة اليمين في صندوق المسجد ؟.

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