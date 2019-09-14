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الرئيس السيسى: عايز المصريين يتعلموا ويبقوا أحسن منى.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:36 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حمزة شعيب
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر لديها 23 مليون طالب بمراحل التعليم قبل الجامعى، لافتا إلى أن التابلت هو عنصر بسيط من عناصر عملية تطوير التعليم.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بجلسة اسأل الرئيس ضمن جلسات مؤتمر الشباب الوطنى الثامن المنعقد حاليا فى مركز المنارة:" مفيش أب يكره أن ولاده يكونوا أفضل منه وأنا عاوز ولادى المصريين كلهم يبقوا أحسن منى ويحصلوا على أعلى الشهادات".

وتابع الرئيس السيسى:"أثار عملية تطوير التعليم ستظهر بعد سنوات ومش هنضيع ولادكم والدكتور طارق شوقى مهموم بتطوير التعليم وهدفه مصلحة شباب مصر".

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتضمنت أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين اخريين.

وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، وتعرف أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب اطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الادارية الجديدة.

وساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عُقِدَ منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ ملتقى الشباب العربي الإفريقي.

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