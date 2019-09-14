سيارة محمد رمضان الجديدة.. سعر ومواصفات رولز رويس كولينان Cullinan.. فيديو

سيارة محمد رمضان الجديدة :



سيارة محمد رمضان الجديدة

سيارة محمد رمضان الجديدة

سعر سيارة محمد رمضان الجديدة











نشر الفنانفيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" بسيارته الجديدة من نوعفئةوتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، تأتي بطول 34ر5 متر، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 30ر3 متر.وتتوفركموديل خماسي المقاعد مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة سعة الحمولة من 560 إلى 1930 لترا أو كموديل مزود بمقعدين فرديين في الخلف مع ثلاجة وفاصل زجاجي لحيز الأمتعة.وتأتيبمحرك مكون من 12 أسطوانة سعة 75ر6 لتر بقوة 571 حصانا مع نظام الدفع الرباعي و يبلغ وزنها 7ر2 طن و تصل من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر5 ثانية و تبلغ سرعتها القصوي 250 كلم/س. أما متوسط الاستهلاك فيبلغ 15 لترا/100 كلم.والسيارة Cullinan التي يبلغ سعرها نحو 315 ألف يورو، أي ما يتعدى الـ5 ملايين جنيه.