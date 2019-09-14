انتوا اللي بتشيروا كل حاجة.. السيسي: ده مش عتاب لكن باخد حقي.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "الإرهابيين عايشين وسطنا ولابسين زينا، والدول المستهدفة من الإرهاب في افريقيا في زيادة".



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، قائلا: "الجيش هو من يتلقى الضربات وهو من يدفع الثمن، وهم ولاد مصر، وولاد كل أسرة مصرية".



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "مصر بتدافع عن نفسها بجيشها وشعبها، وتوقفوا جدا امام الايام العشرة الماضية، وانتوا اللي كنتوا بتشيروا الحاجة لكن ده مش عتاب لكن باخد حقي".



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث يحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.



