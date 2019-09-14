ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انتوا اللي بتشيروا كل حاجة.. السيسي: ده مش عتاب لكن باخد حقي.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:00 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عمرو ممدوح
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "الإرهابيين عايشين وسطنا ولابسين زينا، والدول المستهدفة من الإرهاب في افريقيا في زيادة".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، قائلا: "الجيش هو من يتلقى الضربات وهو من يدفع الثمن، وهم ولاد مصر، وولاد كل أسرة مصرية".

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "مصر بتدافع عن نفسها بجيشها وشعبها، وتوقفوا جدا امام الايام العشرة الماضية، وانتوا اللي كنتوا بتشيروا الحاجة لكن ده مش عتاب لكن باخد حقي".

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث يحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المؤتمر الوطنى الثامن يستعرض إنجازات كبيرة شيدت بسواعد الشباب

ملف كامل.. مهندس أمن معلومات يكشف طرق الإرهاب لتجنيد الشباب عن طريق الألعاب

شاهد.. جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع بمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسي

مؤتمر الشباب.. بدء فعاليات جلسة اسأل الرئيس

السيسي: عشرات الآلاف بكليات الآداب والنتيجة مافيش شغل .. فيديو

الرئيس السيسي: بنك المعرفة يحمل كل علوم الدنيا

ترشيحاتنا

القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

ابنكم شريف ومخلص.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مؤثرة للمصريين.. فيديو

اللعب في الأدغال.. سبب عدم بث مباراة الأهلي تليفزيونياً

أضرار البطيخ على الأطفال صادمة.. تعرفي عليها

كلام نهائي.. إسلام الشاطر: مباراة الأهلي لن تذاع تليفزيونيا

السيسي: 2011 غلطة وتمنها دفعناه وهندفعه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت الوزن.. إطلالات تبرز جمال وأناقة إيمى طلعت زكريا

بريانكا شوبرا تتألق في العرض الخاص لفيلم sky is pink في تورونتو السينمائي .. صور

بـ ملابس كاجول.. رنا سماحة بإطلالة ملفتة من بيروت