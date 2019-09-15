طلب إحاطة بشأن تأخر مشروع الصرف الصحي بمركز بركة السبع بالمنوفية

أعلن عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والاعلام مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة خلال دور الانعقاد القادم بشأن عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.



وأضاف "زايد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجهات المسؤولة بدأت في إنشاء مشروع الصرف الصحي منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء منه، وذلك ما لقى استياء كبيرا من جانب المواطنين بالإضافة إلى إهدار المال العام.



وأشار عضو لجنة الثقافة والإعلام إلى أنه تواصل مع الجهات المسؤولة عن هذه المشاريع ولكن لم يجد رد مقنع تأخير الانتهاء من مشروع الصرف الصحي.



وأكد النائب على أن ضرورة إنشاء هذا المشروع وعدم وجود أسباب مقنعة للانتهاء منه ما دفعه إلى الإعلان عن تقديم طلب الإحاطة.

