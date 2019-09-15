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ثقافة

أكثر من 40 موهبة غنائية فى ذكرى بليغ حمدى بمسرح طنطا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى رحيل ملك الموسيقى الملحن والموسيقار المصرى بليغ حمدى على مسرح المركز الثقافى بطنطا، أحيا الحفل مواهب المركز من فصل كورال الأطفال والشباب بقيادة المايسترو الفنان عمرو حسن .

تضمن الحفل العديد من الفقرات الغنائية، حيث افتتح الجزء الأول من الحفل بمصاحبة انغام العود بباقة من اﻷغانى الوطنية والتراثية منها "ياحبايب مصر، تخنوه، شدى حيلك يابلد، الارض بتتكلم عربى، شوبيك لوبيك، 3 سلامات، الحلوة دى، عطشان يا اسمرانى، مين قالك تسكن، خفيف الروح ، يامسافر وحدك، اغار من قلبى ، لامونى الناس".

واصل الحفل فقرات الجزء الثانى بمصاحبة الموسيقى وتضمن اغانى "مصر التى فى خاطرى، يا حبيبتى يا مصر، انا على الربابة، تعرف تتكلم، طوبه فوق طوبه، مصر يا ام الدنيا ، حلاوة شمسنا، اما براوة، ان راح منك ياعين، راجل من ظهر راجل، فيها حاجة حلوة، بحبك وحشتينى، بتسأل ليه عليا،ع الحلوة، حسدونى، غريبة الناس"، واختتم الحفل وسط تشجيع واقبال جماهيرى تجاوز الـ 450 مشاهدا، حيث ملأ الجمهور المسرح بأكمله .

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