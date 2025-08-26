قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.. تعرف عليه
حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة
هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب
ميدو: الزمالك لو أخد الدوري السنة دي هيتسحب منه
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك؛ استقرارا مع أول تعاملات اليوم الثلاثاء  الموافق 26-8-2025 استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي

قد شهد سعر  الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو  48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر للدولار

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في ميد بنك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنكي التعمير والإسكان والبركة.

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.33 جنيه للشراء و 48.43 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، HSBC، المصري لتنمية الصادرات"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع في بنوك “أبوظبي الأول، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي، الإسكندرية”.

بلغ سعر  الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.42 جنيه للشراء و48.52جنيه للبيع في بنوك “قناة السويس، كريدي أجريكول”.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع في بنكي "المصري الخليجي، بيت التمويل الكويتي".

بلغ سعر الدولار  مقابل الجنيه نحو 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع  في بنوك “مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب”.

سعر الدولار مقابل الجنيه تعاملات اليوم الثلاثاء

