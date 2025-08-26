سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك؛ استقرارا مع أول تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26-8-2025 استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي

قد شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر للدولار

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في ميد بنك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنكي التعمير والإسكان والبركة.

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.33 جنيه للشراء و 48.43 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، HSBC، المصري لتنمية الصادرات"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع في بنوك “أبوظبي الأول، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي، الإسكندرية”.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.42 جنيه للشراء و48.52جنيه للبيع في بنوك “قناة السويس، كريدي أجريكول”.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع في بنكي "المصري الخليجي، بيت التمويل الكويتي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع في بنوك “مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب”.