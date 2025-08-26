قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.. تعرف عليه
حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة
هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب
ميدو: الزمالك لو أخد الدوري السنة دي هيتسحب منه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

بتروجيت
بتروجيت
رباب الهواري

أقيمت يوم الاثنين 25 أغسطس 2025 أربع مواجهات قوية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز. جاءت المباريات مثيرة ومليئة بالمفاجآت، حيث تعادل الأهلي مع غزل المحلة سلبيًا بدون أهداف، فيما نجح وادي دجلة في قلب الطاولة على زد وفاز بنتيجة 2-1. 

وفي مباراة أخرى، تمكن مودرن سبورت من تحقيق فوز ثمين على بيراميدز بالنتيجة ذاتها 2-1، بينما خطف بتروجت الانتصار على المقاولون العرب بهدف نظيف.
 

الأهلي يتعثر أمام غزل المحلة
 

واصل الأهلي مسلسل التعثر بعد أن اصطدم بدفاعات غزل المحلة الصلبة، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي. ولم ينجح لاعبو المارد الأحمر في استغلال الفرص القليلة التي أتيحت لهم، ليهدر الفريق نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة
 

فوز درامي لوادي دجلة على زد
 

شهدت مباراة وادي دجلة وزد إثارة كبيرة، حيث تمكن دجلة من تحقيق انتصار مهم بنتيجة 2-1. وجاء الفوز بعد أداء قوي من لاعبيه في الشوط الثاني، ليحصد الفريق ثلاث نقاط تقربه من المراكز المتقدمة.

مودرن سبورت يصعق بيراميدز

في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة، ألحق مودرن سبورت الهزيمة الأولى ببطل الكأس بيراميدز بعد أن تفوق عليه 2-1. وقدم مودرن عرضًا قويًا من الناحية التكتيكية، ليؤكد أنه قادر على مقارعة الكبار هذا الموسم.

بتروجيت يعتلي صدارة الدوري

اختتمت مباريات الجولة بمفاجأة مدوية، بعدما قاد هدف وحيد فريق بتروجت للفوز على المقاولون العرب. هذا الانتصار منح الفريق صدارة جدول الدوري برصيد 8 نقاط، متفوقًا على كبار الأندية.
 

ترتيب الدوري بعد الجولة الرابعة 

1-بتروجيت  8 نقاط 

2- المصري البورسعيدي 7 نقاط 

3- الزمالك 7 نقاط .

4- مودرن سبورت 7 نقاط 

5- الأهلي 5نقاط .

6- زد 5 نقاط .

7- الجونة 5 نقاط .

8- بيراميدز 5 نقاط 

9-إنبي 5 نقاط .

10-  حرس الحدود.

11- سيراميكا كليوباترا .

12- غزل المحلة  4 .

13- وادي دجلة 4نقاط

14- الإسماعيلي 4  نقاط 

15-الاتحاد السكندري 4 نقاط .

16-طلائع الجيش 4 نقاط 

17- سموحة 3 نقاط 

18- البنك الاهلي 3 نقاط 

19- كهرباء الإسماعيلية نقطتين 

20- المقاولون العرب نقطتين 

21- فاركو نقطة 


 


 


 

بتروجيت دورى نايل الاهلي الزمالك بيراميدز مودرن سبورت

