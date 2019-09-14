السفير المصري بـ تنزانيا يشارك في افتتاح فعاليات الأسبوع التجاري المصري بدار السلام

شارك السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى تنزانيا، في افتتاح فعاليات الأسبوع التجاري المصري بدار السلام، والذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات المصرية خلال الفترة من 10-14 سبتمبر 2019، بمشاركة 14 شركة مصرية متخصصة في قطاعات المنتجات الهندسية ومواد البناء والمنتجات الطبية والدوائية.





وحضر الافتتاح كل من نائب السكرتير الدائم لوزارة الخارجية التنزانية (نيابةً عن وزير التجارة والصناعة التنزاني)، ورئيس الغرفة التنزانية للتجارة والصناعة والزراعة، وممثل عن اتحاد رجال الأعمال التنزاني، وكذا ممثلو العديد من الشركات التنزانية المعنية بقطاع الصناعة.





وأشار السفير أبو الوفا أن العامين الأخيرين قد شهدا تزايدًا ملموسًا في اهتمام رجال الأعمال والشركات المصرية بالتواجد في السوق التنزانية، وإستكشاف أطر جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفرص الاستثمارية المتاحة به، مُشددًا على وجود إمكانات ضخمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، الأمر الذى عكسه زيادة حجم التبادل التجارى والصادرات المصرية لتنزانيا خلال عام 2018 بنسبة بلغت 75%، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا خلال عام 2018 حوالي 42 مليون دولار أمريكي.





وقد أبرز السفير المصري في كلمته خلال الافتتاح تاريخية وخصوصية العلاقات المصرية التنزانية، واحتفال البلدين خلال العام الجارى بمرور 55 عامًا على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما، لافتًا إلى الزخم الكبير الذى تشهده هذه العلاقات منذ زيارة الرئيس "عبد الفتاح السيسى" لدار السلام في أغسطس 2017، وقوة الدفع الكبيرة التى أحدثتها هذه الزيارة على مختلف مسارات ومجالات التعاون بينهما.





من جانبه، ثمن وزير التجارة والصناعة التنزانى فى كلمته - التى ألقاها نيابةً عنه نائب السكرتير الدائم لوزارة الخارجية - التنامى الملحوظ في زيارات الوفود التجارية والاستثمارية المصرية إلى تنزانيا، مشددًا على الاهتمام الذي توليه بلاده لتعزيز الاستثمارات بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، وبما يحقق المصلحة المشتركة.



