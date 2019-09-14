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أخبار العالم

سيناتور أمريكي يدعو لقصف مصافي النفط الإيرانية ردا على هجوم بقيق

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:04 م
السيناتور الأمريكي
السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام
قسم الخارجي
طالب السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام الحكومة الأمريكية إلى دراسة توجيه ضربة عسكرية لمنشآت النفط الإيرانية ردًّا على الهجمات على مصافي النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية.

وقال جراهام في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر " لقد حان الوقت الآن للولايات المتحدة أن تضع على الطاولة خطة للهجوم على مصافي النفط الإيرانية إذا واصلت استفزازاتها، أو زادت التخصيب النووي".

وأكد أن إيران لن توقف أعمالها السيئة حتى تعرف أن عواقبها أكثر جدية، مثل مهاجمة مصافيها التي حقًّا ستكسر ظهر النظام.

كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قال إنه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن التحقيقات تجري بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة بالهجوم الإرهابي.

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