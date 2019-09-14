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فن

ثلاث قمرات.. رانيا يوسف ولقاء الخميسي وساندي تثرن الجدل.. شاهد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:31 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
أحمد إبراهيم - سعيد فراج
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة تجمعها بالفنانة لقاء الخميسى والفنانة ساندى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "افضل وقت" وتلقت رانيا عديد من التعليقات على الصورة حيث جاء جميعها إيجابية حيث قال أحد المتابعين "ثلاث قمرات اتجمعوا فى صورة واحدة".

يذكر ان رانيا يوسف تحضر حاليا لتصوير فيلمها الجديد "صندوق الدنيا" والذى يشاركها فيه البطولة خالد الصاوي وباسم سمرة وإخراج عماد البهات.



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