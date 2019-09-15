ليست اليمن.. من أين انطلق الهجوم على منشآت أرامكو السعودية؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن هناك شكوكا حول مصدر إطلاق الصواريخ التي استهدفت منشآت شركة أرامكو النفطية.



ويدرس مسئولوت سعوديون وأمريكيون احتمالية إطلاق صواريخ كروز من أراضي العراق أو إيران، من دون إغفال احتمالية استخدام الطائرات.



واستبعدت الولايات المتحدة الأمريكية شن هجوم أرامكو من الأراضي اليمنية، على الرغم من إعلان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مسئوليتها عن الهجوم.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه لا يوجد دليل على انطلاق الهجمات التي استهدفت المملكة من اليمن، في الوقت الذي تقف فيه طهران وراء نحو 100 اعتداء على المملكة.



وتجدر الإشارة إلى أن إيران لديها مليشيات موالية لها في العراق تدعى مليشيات الحشد الشعبي، والتي استهدفتها إسرائيل من خلال عدة هجمات في الآونة الأخيرة، للتصدي للوجود العسكري الإيراني، ومشروعها الصاروخي هناك.



وكان مصدر أمني كشف عن دخول 9 طائرات إيرانية مسيرة عبر العراق يوم السبت، والتي يرجح استخدمها في هجوم أرامكو.





