بعدك حياتي تمام.. أغنية مصطفى حجاج تحقق نصف مليون مشاهدة في 4 أيام

حققت أغنية المطرب مصطفى حجاج "بعدك حياتى تمام"، من ألبومه الجديد "هتزهزه" والتى طرحت من 4 أيام عدد مشاهدات وصلت لنصف مليون مشاهدة، وهى من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوتية هانى محروس.





ألبوم "هتزهزه" استغرق مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه بدأها بأغنية "آه يا حنان".



