بعدك حياتي تمام.. أغنية مصطفى حجاج تحقق نصف مليون مشاهدة في 4 أيام

حققت أغنية المطرب مصطفى حجاج "بعدك حياتى تمام"، من ألبومه الجديد "هتزهزه" والتى طرحت من 4 أيام عدد مشاهدات وصلت لنصف مليون مشاهدة، وهى من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوتية هانى محروس.
ألبوم "هتزهزه" استغرق مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه بدأها بأغنية "آه يا حنان".
وتعاون مصطفي فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادى وياسر نور.