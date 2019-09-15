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منوعات

تعرف على قيمة جائزة رصدتها حديقة مقابل قضاء 30 ساعة كاملة داخل نعش

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
صدى البلد
أ ش أ
قدَّم متنزه سيكس فلاجز في منطقة ووندمور بولاية ميريلاند الأمريكية جائزة قيمتها 600 دولار بالإضافة لتذكرتين مجانيتين لمن يتمكن من قضاء 30 ساعة كاملة داخل نعش، وذلك في إطار مهرجان الرعب السنوي.

وذكرت صحيفة (الصن)، أنه على عكس المسابقة المماثلة التي نُظِمَت في عام 2018 سيتم السماح للمشاركين بإحضار أحد أفراد العائلة أو الرفقاء لمصاحبتهم في فترة المسابقة.

وسيتم السماح للمشاركين في المسابقة باصطحاب رفقائهم، لكن فقط خلال ساعات فتح المتنزه للزوار وليس طوال فترة المسابقة.

ومع إغلاق المتنزه، سيتعين على المشاركين في المسابقة أن يستكملوا التحدي بمفردهم، ولن يُسمَح للمشاركين برفع غطاء النعش سوى من أجل تناول وجبات في مواعيد محددة أو التوجه لدورة المياه.

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