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أخبار البلد

رئيس الوزراء يشارك في أعمال الدورة الاعتيادية 43 لمجلس محافظي المصارف المركزية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:12 ص
صدى البلد
محمود مطاوع
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل، أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وتتابع الدورة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية والمستجدات على صعيد الرقابة المصرفية، والاستقرار والشمول المالي، ونظم الدفع والتسوية، والتقنيات المالية الحديثة، ومناقشة تعزيز مقومات حوكمة المصارف المركزية وفرص ومتطلبات إصدار عملات رقمية للبنوك المركزية ومتابعة التقدم في إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.

ويلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، كما تتضمن الفعاليات الكلمات الافتتاحية، إلى جانب كلمة راعي الاجتماع، كلمة الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة، عددًا من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، ومناقشة قضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.

كما يشمل جدول الأعمال، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، إضافة إلى توصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كذلك يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

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