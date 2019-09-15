شركة وهمية.. شخص ينصب على 5 مواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 مواطنين بتعرضهم لواقعة احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم للعمل ببعض الدول العربية بمهن ومرتبات مختلفة.





وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حاصل على دبلوم– مقيم بالجيزة - سبق اتهامه فى 23 قضية "أموال عامة – تبديد – إستيلاء – سلاح " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 7 قضايا آخرهم قضية "استيلاء".





وقام المتهم المذكور بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص" بالجيزة ، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج، والإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وحصوله على مبالغ مالية بلغت 30 ألف جنيه من كل ضحية.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المُشار إليه، وعثر بمقر الشركة على (كمية من عقود العمل الوهمية لبعض الشركات والمؤسسات بالخارج - أجندة مدون بها بيانات وأسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج عبارة عن صور ضوئية من "بطاقات رقم قومى –جوازات سفر–شهادات ميلاد - شهادات تخرج" - كمية من مطبوعات الدعاية بإسم الشركة ) ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار اليه.



