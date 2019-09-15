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حوادث

عامل ينصب على 4 مواطنين فى 1.5 مليون جنيه لتوظيفها بسوهاج

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:37 ص
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على أكثر من 1,5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بقيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (1,570,000- مليون وخمسمائة وسبعون ألف جنيه مصرى)، بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون ، الا أنه لم يلتزم بذلك وتوقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحةالجريمةبشتىصورها ، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

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