بنك المعرفة.. يخدم كل التخصصات ومتاح مجانا لكل المصريين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر قد استثمرت في بنك المعرفة المصري، الذي يعتبر أحد أكبر المكتبات الرقمية في العالم.



وأضافت وزارة التربية والتعليم: بنك المعرفة المصري متاح مجانًا لكل مصري على أرض مصر.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن محتوى بنك المعرفة موثق وتمت مراجعته علميًا، ومستمد من أكبر الأسماء والمصادر العالمية في كل فروع المعرفة، مشيرةً إلى أنه قد تم إطلاق بنك المعرفة المصري في 9 يناير 2016، ليخدم البنك المعرفي كل التخصصات والأعمار.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر الدخول على بنك المعرفة المصري من الرابط: www.ekb.eg ، ثم إنشاء حساب للاستفادة من المراجع القيمة المتاحة عليه مجانًا.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال جلسة اسأل الرئيس في مؤتمر الشباب الوطني لنسختة الثامنة: "لقد أطلقنا بنك المعرفة المصري في عام 2016، ودفعنا فيه مبلغ كبير لنتيح لكل مصري الاطلاع على كل معارف الدنيا مجانا ومحدش عمل كده غيرنا".