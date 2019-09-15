فيديوجراف| حورية فرغلي تتعرض للظلم بسبب خالد يوسف

روت الفنانة حورية فرغلي تروي تفاصيل ظلم المخرج خالد يوسف لها، حيث قالت إنه أجبرها على تصوير مشهد إغراء في فيلم كلمني شكرا.



وأكدت فرغلي، أن المشهد المزعم تصويره لم يكن موجودا في سيناريو الفيلم ووصفت هذا الطلب بأنه من قبيل الظلم لها بسبب الانطباع الخاطئ الذي أخذه عنها جمهورها وأنها ممثلة إغراء.



ولعرفة المزيد من التفاصيل حول ظلم خالد يوسف لـ حورية فرغلي يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

