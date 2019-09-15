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أخبار العالم

رغم الأزمة الاقتصادية.. أردوغان يشتري 4 سيارات جديدة بالملايين.. تفاصيل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:34 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
شيماء مصطفى
في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من أزمة اقتصادية حقيقية، كشفت صحيفة "زمان" التركية، اليوم، الأحد، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اشترى مؤخرا 4 سيارات جديدة من طراز مرسيدس.

وأضافت صحيفة "زمان"، أن عملية شراء السيارات انتهت قبل أربعة أشهر تقريبًا، حيث تم تغطية السيارات بـ9 طبقات مضادة للرصاص، مشيرة إلى أن عملية النقل أوكلت إلى أحد شركات الشحن التركية.

ولفتت الصحيفة إلى أن يبلغ سعر صفقة السيارات الأربع قرابة 80 مليون ليرة تركية، وذلك في الوقت الذي يدعو فيه رجب طيب أردوغان المواطنين للتقشف بسبب الأزمة الاقتصادية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أحدث جدلا، العام الماضي، بامتلاك طائرة رئاسية فارهة، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

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