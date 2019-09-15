بهاء أبو شقة: مبادرة الوفد مع المرأة تكريمًا لدورها في المجتمع





أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة يفخر بأن تكون محافظة الغربية قلعة الوطنية التي أنجبت زعماء الوفد الثلاثة، هي موطن الانطلاقة الأولى لمبادرة الوفد مع المرأة.





جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظة الغربية، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الوفد، اليوم الأحد.





وأضاف "أبوشقة" أنه ليس معقولا أن المرأة المصرية نصف المجتمع، لأن بتاريخها المشرف فإن هناك تأكيد أنها المجتمع كله، فهي التي وقفت جنبًا إلى جنب مع الرجل في ثورة 1919، ورأى الجميع شهادات في الثورة، وكانت صفية زغلول وهدى شعراوي رائدات الوطنية والحركة النسائية في مصر.



