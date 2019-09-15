ليفربول يكافئ ساديو ماني

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، لمكافأة لاعبه السنغالي ساديو ماني، بعد أدائه المميز مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.



وذكرت صحيفة " ليفربول إيكو"، أن إدارة ليفربول تسعى لمكافأة ساديو ماني بتمديد تعاقده مع النادي، وزيادة راتبه الأسبوعي".



ويقدم ساديو ماني أداء مميزا مع ليفربول هذا الموسم، حيث قاد الريدز للفوز بلقب السوبر الأوروبي بتسجيله لهدفين، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 2- 2.



ويحتل ساديو ماني صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي، برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع زميله محمد صلاح.



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.