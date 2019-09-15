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فن

ياسمين صبري تتألق بفستان أبيض في أحدث ظهور لها.. شاهد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:11 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مصطفى كرم
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر خاصية "story" بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت ياسمين صبري بإطلالة جذابة بارتدائها فستان أبيض منقوش بالورد ووضع قلادة حول رقبتها لإبراز جمالها.

ولم تتكلف ياسمين صبري في إطلالتها واعتمدت علي مظهرها الجذاب بدون ميك اب مع إسدال شعرها الناعم علي كتفيها.

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتي" في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنا.

مسلسل حكايتي ضم أيضًا تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصري، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

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