هجوم أرامكو.. الأقمار الصناعية تكشف حجم أضرار المنشآت النفطية بالسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور التقطتها الأقمار الصناعية للهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي نفط تابعين لشركة "أرامكو"، فجر السبت، بالمملكة العربية السعودية.



وتسببت هجمات بالطائرات المسيرة السبت في انفجارات أدت إلى اندلاع النيران في معملي بقيق -- أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط -- وخريص المجاور الذي يضم حقلًا نفطيًا شاسعًا شرق السعودية، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.



وأدت الهجمات إلى انخفاض امدادات النفط العالمية بنسبة 6% ما أثار احتمال ارتفاع الأسعار بشكل كبير مع فتح الأسواق أبوابها الاثنين، حتى بعد أن أعلنت أرامكو أنها ستستخدم مخزوناتها الاحتياطية للتعويض عن نقص الانتاج.



