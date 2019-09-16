لـ تكفير كل الذنوب .. النبي أوصى بالإكثار من أمرين في سجود الصلاة

لصوص الآثار كشفوه .. القصة الكاملة لاكتشاف معبد أثري أسفل منزل موجه بمديرية تعليم سوهاج.. يعود للعصر البطلمي.. والآثار: ينتهي بسردابين من الناحيتين الشرقية والغربية