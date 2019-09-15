تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

يقدم صدى البلد تقريرا لحظيا عن أسعار الدولار في مصر اليوم، حيث تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى 15 بنكًا مصريًا خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15-9-2019، فيما استقر في ثلاث بنوك فقط وهم التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي.



وانخفض سعر الدولار في البنك المركزي المصري، حيث سجل 16.31 جنيه للشراء، 16.44 جنيه للبيع، أما فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية فسجّل 16.38 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع، وتراجع فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 16.37 جنيه للشراء و 16.47 جنيه للبيع.



وانخفض سعر صرف الدولار فى الأهلى اليونانى ليسجل 16.36 جنيه للشراء و 16.46 جنيه للبيع، وتراجع الدولار فى بنوك (الأهلى المصرى ،مصر،عودة، المصري الخليجي،الأهلي الكويتي (بيريوس) ، كريدى اجريكول ، قناة السويس ) ليسجل 16.35 للشراء و 16.45 جنيه للبيع.





وانخفض الدولار فى بنك العربى الأفريقى الدولى ليسجل 16.34 للشراء و 16.44 جنيه للبيع.



وسجل الدولار انخفاضا فى المصرف المتحد وبلغ سعره 16.32للشراء و 16.42 جنيه للبيع.



وسجل الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB نحو 16.32 جنيه للشراء و 16.42 جنيه للبيع.



واستقر الدولار فى بنك (الإسكان والتعمير) عند سعر 16.51 جنيه للشراء 16.61 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار استقرارا فى بنك الاسكندرية عند سعر 16.51 جنيه للشراء 16.61 جنيه للبيع.



واستقر الدولار فى بنك البركة ليسجل 16.37 جنيه للشراء و 16.47 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 16.42 جنيه للشراء و 16.52 جنيه للبيع منذ 4 أيام.



وقدّم بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.51 جنيه.



وقدّم البنك التجاري الدولي CIB أقل سعر لبيع الدولار 16.42 جنيه.



وشهدت أسعار صرف العملة الأمريكية تراجعًا أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ بالتزامن مع تحسّن مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.



وخسر الدولار الأمريكي نحو 147 قرشًا من قيمته منذ أغسطس العام الماضي مُتراجعًا من مستوى 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع مسجلا 16.32 جنيه للشراء و 16.42 جنيه للبيع خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 15-9-2019 .