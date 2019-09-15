الديهي: السيسي فرصة تاريخية علينا التمسك بها.. فيديو

أكد الإعلامي نشات الديهي أن الرئيس السيسي فرصة ذهبية نادرة لتحويل مصر إلى دولة مرفوعة الهامة.



وأضاف مقدم برنامج بالورقة والقلم أن الرئيس يشار إليه بالبنان في كل مكان وأراه هو مسئول أمام الله وأمام التاريخ وهو فرصة تاريخية نادرة علينا أن نتمسك بها.



وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم إلى أنه من أجل مصر والحاضر والمستقبل يجب أن نقف مع الرئيس فيما يقدمه لمصر.



وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن المشاريع والإستثمارات نقلت مصر إلى صفوف الدول المتقدمة.