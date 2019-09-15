ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بتونس

ارتفعت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، حسبما أفادت إذاعة "موزاييك".



وبلغت نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع 27.84 %، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نقطة إعلامية.



كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية التونسية، فاروق بوعسكر أعلن، اليوم الأحد، أن نسبة إقبال الناخبين التونسيين على مكاتب الاقتراع في الداخل خلال الانتخابات الرئاسية نسبة 16.3 % من جملة الناخبين المسجلين الذي يتجاوز عددهم 7 ملايين ناخب.



وقال بوعسكر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية: " أعلى نسبة إقبال على مكاتب الاقتراع كانت بالدائرة الانتخابية صفاقس 2 جنوب شرقي البلاد في حين تم تسجيل أقل نسبة إقبال في دائرة باحة شمال غربي البلاد حيث لم تتجاوز النسبة 4.97 %".



ودعا نائب رئيس هيئة الانتخابات الناخبين للتوجه بكثافة إلى مكاتب الاقتراع في الساعات المقبلة لممارسة حقهم في التصويت قبل غلق مراكز الاقتراع بكافة المحافظات في حدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.