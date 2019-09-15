غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور

قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة انضباطية في إطار خطته المستمرة لمواجهة المخالفات، بناءا على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باستمرار الحملات الانضباطية للباعة الجائلين ومخالفات البناء .



وأكد "عقل" أن الحملة شملت غلق وتشميع جراج محول لنشاط مخالف بدون ترخيص بالعقار 257 شارع جسر السويس والتحفظ على بعض المعدات ، و تم غلق وتشميع وحدات سكنية تم تحويلها لانشطة مخالف بدون ترخيص بالعقار 245 شارع جسر السويس وازالة سلم من المبانى مخالف لخط التنظيم.



وشملت الحملة غلق وتشميع مركز تعليم قيادة بدون ترخيص بالعقار 247شارع جسر السويس، ومراجعة العقار 3شارع الصفا بالشيراتون عقب ازالة السلم الحديدى المخالف للرسومات الهندسية امس بالوحدة المقننة لتجارى والتأكد من تنفيذ الرسومات الهندسية المعتمدة.



وتم ايقاف الاعمال المخالفة لبناء اعلى غرفة المصعد تمهيدا لتركيب شبكة محمول بالعقار 12 شارع حسن الدبيكي بدون ترخيص وتم التنبية على المخالف بعدم اجراء اى اعمال وازالة المخالفة بمعرفتة خلال 48ساعة حتى لايتم تطبيق القانون عليه.



وتابع رئيس حي النزهة أنه تم رفع عربة مأكولات بدون ترخيص بشارع سيد زكريا بالشيراتون، رفع عربة كارو لبائع فاكهة متجول بمنطقة جامع الفتح ، وجارى اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المخالفات الواردة بالحملة والاستمرار بالحملات لإعادة الانضباط وتطبيق القانون.



جاءت الحملة بمتابعة نائب المنطقة الشرقية وبرفقة ممثلي شرطة المرافق ومباحث المرافق والاسكان والمحلات والاشغالات ومسئولى المربعات.



