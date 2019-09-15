ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:51 م
رئيس حي النزهة يغلق
رئيس حي النزهة يغلق المنشآت المخالفة
عبد العزيز جمال
قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة انضباطية في إطار خطته المستمرة لمواجهة المخالفات، بناءا على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باستمرار الحملات الانضباطية للباعة الجائلين ومخالفات البناء .

وأكد "عقل" أن الحملة شملت غلق وتشميع جراج محول لنشاط مخالف بدون ترخيص بالعقار 257 شارع جسر السويس والتحفظ على بعض المعدات ، و تم غلق وتشميع وحدات سكنية تم تحويلها لانشطة مخالف بدون ترخيص بالعقار 245 شارع جسر السويس وازالة سلم من المبانى مخالف لخط التنظيم.

وشملت الحملة غلق وتشميع مركز تعليم قيادة بدون ترخيص بالعقار 247شارع جسر السويس، ومراجعة العقار 3شارع الصفا بالشيراتون عقب ازالة السلم الحديدى المخالف للرسومات الهندسية امس بالوحدة المقننة لتجارى والتأكد من تنفيذ الرسومات الهندسية المعتمدة.

وتم ايقاف الاعمال المخالفة لبناء اعلى غرفة المصعد تمهيدا لتركيب شبكة محمول بالعقار 12 شارع حسن الدبيكي بدون ترخيص وتم التنبية على المخالف بعدم اجراء اى اعمال وازالة المخالفة بمعرفتة خلال 48ساعة حتى لايتم تطبيق القانون عليه.

وتابع رئيس حي النزهة أنه تم رفع عربة مأكولات بدون ترخيص بشارع سيد زكريا بالشيراتون، رفع عربة كارو لبائع فاكهة متجول بمنطقة جامع الفتح ، وجارى اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المخالفات الواردة بالحملة والاستمرار بالحملات لإعادة الانضباط وتطبيق القانون.

جاءت الحملة بمتابعة نائب المنطقة الشرقية وبرفقة ممثلي شرطة المرافق ومباحث المرافق والاسكان والمحلات والاشغالات ومسئولى المربعات.

غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور
غلق منشآت مخالفة ورفع إشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة الأبنية المخالفة ورفع الإشغالات.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية

لردع المباني المخالفة في العيد.. رئيس حي النزهة يطلق حملة مكبرة.. صور

رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية لردع المخالفين في العيد

غلق كافيهات مخالفة وضبط لحوم فاسدة في سوبر ماركت شهير بـ النزهة..شاهد

بينها مستشفى ومركز تجميل.. رئيس حي النزهة يغلق المنشآت المخالفة.. شاهد

غلق شركة و7 محلات وضبط لانشون فاسد داخل سوبر ماركت شهير بالنزهة.. صور

ترشيحاتنا

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

بدلة كلاسيك تكشف عن خصرها الصغير.. هند صبرى بمهرجان تورونتو

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة ضم كهربا

جدول الدوري يعيد إحياء استاد غزل المحلة باستضافة لقاء للزمالك.. تعرف عليه

ضحايا الغرق.. 4 شباب قطعوا مئات الكيلومترات للاستمتاع بالصيف فابتلعهم البحر.. صور

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

ضربة جديدة للإرهابية .. إخوان تونس تعترف بهزيمتها في انتخابات الرئاسية

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

لسه في العمر بقية.. الناجي من الموت يروي لـ صدى البلد تفاصيل حادث ميكروباص صفط اللبن

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف مثير .. دوللي شاهين بإطلالة غير متوقعة على الإنستجرام

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها

بـ جيب حمراء.. درة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية التونسية