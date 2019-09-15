تونس.. 45.2% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة بلغت45.2%.



وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون أن نسبة المشاركة تقدمت بشكل ايجابي لتبلغ 45.2 % بالمائة معتبرا أن هذه النسبة مقبولة، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.



وكشفت التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التونسية التي أجرتها مؤسسة ''سيجما كونساي'' وإذاعة "موزاييك" عن تصدر المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي نسب التصويت في الدور الأول للرئاسية، وفق التقديرات الأولية.



وبحسب الإذاعة فإن قيس سعيد حصل على أعلى نسبة أصوات قدّرت بـ19.5%، يليه المرشح نبيل القروي المسجون الذي حصل على نسبة 15.5% من الأصوات.

