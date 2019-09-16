أخرها محمد على الكداب.. قصة شعبان عبدالرحيم مع الأغاني التفاعلية.. في كل موقف صوته موجود

بخفة ظله المعهودة، وبتفاعله المستمر مع الأحداث السياسية التي تمر بها مصر، اعتاد المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، مشاركة المصريين في جميع الظروف التي يمر بها الوطن، بأغانيه وكلماته الحماسية، بداء من الحث على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وصولا للرد على المشككين ومروجو الشائعات.



وعلى مدار الأيام الماضية لم تتوقف الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي، نتيجة مقاطع الفيديو التي ينشرها الفنان الهارب إلى إسبانيا محمد على للنيل من مؤسسات الدولة، والتي اعتبرها الشعب بمثابة نكاية تهدف جميعها لتشويه صورة الدولة المصرية، وزعزعة استقرارها.



وردا على تلك المحاولات المستميتة عبر المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، عن عدم تقبل المصريين لتلك التجاوزات على طريقته المعهودة وبأغنية جديدة، باسم «محمد على الكداب»، والتي حظيت بتفاعل كبير منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي قبل مرور 24 ساعة من طرحها.







لم تكن الأغنية هي الأغنية الأولى التي يتفاعل بها المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم مع الأحداث السياسية، فقد تفاعل في العديد من المرات السابقة، وغنى أغنية لحث المواطنين على المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية باعتبارها حق دستوري لكل مواطن، بجانب تفاعله مع القضايا العربية، والتي من بينها أغنية «بكره إسرائيل».

الأغنية الجديدة للمطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم،، والتي تبدأ كلماتها بـ «اللي معاه ربنا مش بيخاف من حد، الشعب المصري وجيشه ايد واحده بجد، حتة ممثل فاشل ساقط ملوش ترتيب غلط في مصر وجيشها يستاهل التأديب» جاءت ردا على الهارب محمد على، بعد تجاوزاته المستمرة تجاه الدولة ومؤسساتها.لم تكن الأغنية هي الأغنية الأولى التي يتفاعل بها المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم مع الأحداث السياسية، فقد تفاعل في العديد من المرات السابقة، وغنى أغنية لحث المواطنين على المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية باعتبارها حق دستوري لكل مواطن، بجانب تفاعله مع القضايا العربية، والتي من بينها أغنية «بكره إسرائيل».





قصة محمد على

قصة محمد على التي ربما ساد الصمت بعض الوقت أمام أكاذيب روجها شخصُ غير مكتمل النضج تعليميا وثقافيا، نصّب نفسه خبيرا اقتصاديا واستراتيجيا فراح يهذي في شتى المجالات التي تخوض فيها مصر تحديات خاصة أخرجتها من عنق الزجاجة الى آفاق أرحب من التطوير والتحديث.

صدى أغنية الفنان شعبان عبدالرحيم لم يتوقف عند حد إعجاب المصريين بها لحماسته المعتادة ومشاركته الفاعلة بأغانيه مع الأحداث السياسية، فقد سببت تلك الأغنية حالة من الغضب عند أنصار الفنان الهارب محمد على، وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين للخارج، بعدما حققت تلك الأغنية انتشارا واسعا، وتفاعل كبير من المصريين المشيدين برد الفنان شعبان عبدالرحيم على الهارب محمد على.