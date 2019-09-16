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فن

أحدث ظهور لـ ميس حمدان.. وتعليق صادم من شقيقتها

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:37 ص
ميس حمدان
ميس حمدان
منار نور
نشرت الفنانة ميس حمدان مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت ميس حمدان، بإطلالة جريئة وارتدت توب "أخضر مكشوف البطن"، وبنطلون أخضر، فيما فضلت تسريحة شعر بسيطة واكتفت بترك خصلات من الإمام.

أما من الناحية الجمالية، فظهرت ميس حمدان في الصور مكياج سميك، إلا أنه أبرز جمالها.

ونالت الصور إعجاب جمهورها وخصوصا شقيقتها مي سليم لتعليق قائلا: "وااااو".

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