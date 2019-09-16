بفستان قصير.. زوجة محمد عادل إمام تبهر جمهوره بأنوثتها











نشر الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة له برفقة الفنان محمد إمام مع زوجته يهنئه بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت زوجة الفنان محمد إمام، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة، مكشوف الأكتاف، وكانت اطلالتها موفقة نالت بعض التعليقات الإيجابية.أما من الناحية الجمالية تميزت لاعتمادها على البساطة من وضع المكياج الخفيف والبسيط، ووضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفها.