ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان قصير.. زوجة محمد عادل إمام تبهر جمهوره بأنوثتها

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:45 ص
محمد عادل إمام وزوجته
محمد عادل إمام وزوجته
رنا عصمت
نشر الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة له برفقة الفنان محمد إمام مع زوجته يهنئه بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت زوجة الفنان محمد إمام، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة، مكشوف الأكتاف، وكانت اطلالتها موفقة نالت بعض التعليقات الإيجابية.

أما من الناحية الجمالية تميزت لاعتمادها على البساطة من وضع المكياج الخفيف والبسيط، ووضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفها.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان قصير ذهبي.. هيفاء وهبي برفقة أصدقائها

شاهد .. مى عمر بفستان قصير مكشوف وجيب أعلى الركبة

خلخال وفستان قصير.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة فى أحدث ظهور لها

ينفع علاج للصداع.. رامي رضوان يؤيد متابعاً له في سرقة بنك: ياريت

رامي رضوان عن حلقة شريف منير: بحبه جدا كممثل.. ومتابعون: رجعتنا لزمن الفن الجميل

يإطلالة جذابة.. أروى جودة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

السوبر الأفريقي.. التاريخ ينصف الزمالك أمام الترجي.. تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين

مربى أجيال وسائق وعصابة على بابا .. التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على معبد بطلمى بسوهاج

بملابس عادية.. بوسي في أحدث ظهور لها في لندن.. والجمهور: اه يادنيا

أحمد فهمي ينشر صورة جديد من حفل زفافه.. وفنان شهير يسخر منه

أحدث إطلالات كيم كارداشيان.. أي إطلالة أحببتم أكثر؟

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

تشاجرا عقب الزفاف بأيام .. عروس الدقهلية تطعن زوجها بسكين وجهود مكثفة لضبطها

مهدومة .. لجنة جرد القصور الرئاسية تفجر مفاجأة عن استراحة المعمورة | فيديو

سيارة بورش 2019.. تركي آل الشيخ يرصد جائزة كبرى.. جاوب واكسب

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

نرجسية شديدة .. استشاري نفسي: حركات محمد علي المفرطة تشير إلى تعاطية للمخدرات .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة محمد عادل إمام تبهر جمهوره بأنوثتها

بملابس عادية.. بوسي في أحدث ظهور لها في لندن.. والجمهور: اه يادنيا

مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح