أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

أسعار الذهب في مصر



وجاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين 16 - 9 – 2019 على النحو التالي:





سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 21



سعر جرام الذهب عيار 18



سعر الجنيه الذهب



سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة

شهدتالإثنين 16 -9 - 2019 في مصر، تراجعا في مستهل تعاملات اليوم، ووصلالأوسع انتشارًا إلى 691 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ونستعرض فيما يليالإثنين 16 -9 - 2019.واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عنفي مصر اليوم الاثنين 16 -9 - 2019.سجل، 789 جنيهًا.وصلإلى 691 جنيها.كما وصلإلى 592 جنيها.بلغ5528 جنيهًا.ويتراوح متوسطوالدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك