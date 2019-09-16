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لوجبة اقتصادية.. حضري عجة بطاطس بأسهل الخطوات

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:46 ص
عجة بطاطس
عجة بطاطس
هاجر هانئ
عجة بطاطس من الأطباق الإقتصادية التى يمكنك إعدادها وتقديمها بأقل المكونات وأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.


مقادير عجة بطاطس
1 كيلو بطاطس مبشورة
6 بيض
نصف كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف كوب فلفل رومي اخضر مفروم
بصلة وسط مبشورة
حزمة بقدونس مفروم
1 كوب لبن
نصف كوب زيتون أسود حلقات
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير عجة بطاطس
* تبشر البطاطس
* تخلط البطاطس مع البيض واللبن والدقيق والبيكنج بودر والفلفل والبقدونس والبصل والملح والفلفل الأسود
* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت
* يضاف الزيتون على الوجه
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
* تترك لتهدأ ثم تقطع وتقدم .

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