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ديني

شيخ الأزهر يجري عملية جراحية في فرنسا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:30 ص
شيخ الأزهر يجري عملية
شيخ الأزهر يجري عملية جراحية في العين
محمد شحتة
يجري فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، غدا الثلاثاء، عملية جراحية بالعين، في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

يأتي ذلك استكمالا للرحلة العلاجية التي بدأها فضيلة الإمام الأكبر في شهر يوليو الماضي، والتي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين.

وكان شيخ الأزهر قد سافر منذ عدة أيام إلى فرنسا لاستكمال الرحلة العلاجية، في الوقت الذي سافر فيه وفد من قيادات الأزهر إلى بابا الفاتيكان للمشاركة في أعمال اللجنة المشكلة لتنفيذ وثيقة الأخوة الإنسانية.

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