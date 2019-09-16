ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خالد الجندي: ممارسة المسلمين شعائر دينهم يؤلم الإرهابيين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:37 ص
خالد الجندي: ممارسة
خالد الجندي: ممارسة المسلمين شعائر دينهم يؤلم الإرهابيين
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدولة هي الكيان الذي يجمع المسلمين في مكان واحد وتحفظ له هيبته ومكانته وتساعده على الاستقرار وممارسة شعائره الدينية وهو ما يؤلم الإرهابيين ويؤذيهم لافتا الى إن الجماعات الإرهابية لا تعترف بشيء اسمه الدولة.

وأضاف الجندي خلال كلمته بالجلسة الأولى في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف الدولي "فقه بناء الدول رؤية عصرية "، أن كلمة الدولة مرتبطة بعزة المسلم والمجتمع لذلك أرى أن العالم بأثره اصطلح على مفاهيم محددة تساعد على تغيير الدول.

وأوضح الجندي أن الأحكام الفقهية تغير معظمها بداية من مرحلة ما قبل الدولة وما بعد الدولة فمثلا مفهوم الهجرة وأحكامها تغير قبل الدولة ومابعدها كما أن ثلث الأحكام الفقهية تغيرت لتتناسب مع قوانين الدول لاستمرار العزة والاستقرار للمسلمين في هذه الدول.

وتابع الجندي قائلا: نحن نعيش في عصر يعاني فيه المسلم من التعديل الذي طرأ على الفقه، داعيا العلماء للبحث عن الثابت والمتغير لمواكبة العصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة دولية واسعة.. انطلاق مؤتمر الأوقاف فقه بناء الدول في 15 سبتمبر

الأوقاف: 442 إماما وخطيبا جديدا .. ومؤتمر الشئون الإسلامية في سبتمبر

منطقة وعظ قنا تشارك في توعية حجاج الجمعيات بمعسكر التجمع.. صور

تناقش 40 بحثا عالميا.. الأوقاف تنهي استعداداتها لمؤتمرها الدولي فقه بناء الدولة

مفتي الجمهورية: جماعات التطرف والإرهاب شوهوا مفهوم الوطن

ترشيحاتنا

نبات مهمل.. له معفول كالسحر في علاج الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك

شاهد.. تعليق مرتضى منصور على اختيار إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر

عطلت نصف إنتاج البترول.. إيران ترد على اتهامها بالتورط في هجمات أرامكو السعودية

تعرف على الاوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارات

إنجي علي تفاجئ فنانا شهيرا بـ قُبلة أمام زوجته.. فيديو

وصلة رقص مثيرة بين وائل كفوري وسيرين عبد النور فى عيد ميلاده..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممشى سياحي ومرسى ومناطق ترفيه وفندق .. اعرف خطة الدولة لتطوير سور مجرى العيون

نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

لكل اسم حكاية.. شاطئ الغرام قبلة المصطافين بعد مغازلة ليلى مراد له.. صور