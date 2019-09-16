بعد قلق جمهورها.. شيرين عبد الوهاب تكشف سبب غيابها

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سبب غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، بعد إطلاق جمهورها هاشتاج # اشتقنالك_شيرين.





وغردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة: "أنا فرحانة جدًا بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكرًا ودايمًا ضهر وسند لأي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا".





وأضافت شيرين عبد الوهاب:" أنا كنت في إ جازة وحاليًا شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب".



