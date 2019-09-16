ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد قلق جمهورها.. شيرين عبد الوهاب تكشف سبب غيابها

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:52 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شروق ابراهيم
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سبب غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، بعد إطلاق جمهورها هاشتاج # اشتقنالك_شيرين. 

وغردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة: "أنا فرحانة جدًا بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكرًا ودايمًا ضهر وسند لأي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا".

وأضافت شيرين عبد الوهاب:" أنا كنت في إجازة وحاليًا شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب". 

يشار إلى أن إلغاء شيرين عبد الوهاب لحفلاتها الغنائية في الموسم الصيفي كان سببا في انتشار لشائعة مرضها. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أنباء الحمل.. شيرين عبد الوهاب مع زوجها في حمام السباحة.. صور

هاشتاج #اشتقنالك_يا_خطيب يتصدر تويتر ومطالب بظهوره إعلامياً

ترشيحاتنا

رسميا .. مدحت شلبى يرحل عن نايل سبورت وينتقل إلى هذه القناة

أول تعليق من الشاهد عقب خسارته الانتخابات الرئاسية التونسية

النيابة تصرح بدفن جثث 4 شباب لقوا مصرعهم خلال التنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر

أخبار الرياضة ليلا .. المحترفون يرفضون حسام حسن في المنتخب.. مرتضى منصور يحذر جماهير السوبر

اتحاد الكرة يزف خبرا لجماهير مصر فى الموسم الجديد للدورى الممتاز

3 ملايين جنيه تفصل تولي إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور

صورة طبق الأصل من والدتها.. نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها ليا

بعدسات ملونة وبندانة.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام