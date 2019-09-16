عمر خيرت يحيي حفلين بدار الأوبرا

يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، على المسرح الكبير فى تمام الساعة الثامنة مساء.



ويقدم عمر خيرت عددا كبيرا من مقطوعاته الموسيقية على مدار مشواره الفنى الطويل، من بينها "صابر يا عم صابر، البخيل، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى التى يتفاعل معها الجمهور ومحبيه.



وكان الموسيقار العالمى عمر خيرت أحيا مؤخرا ليلة استثنائية فى دار الأوبرا بعد غياب شهرين، بسبب انشغاله بتأليف موسيقى فيلم "الممر".



