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رياضة

رسميا .. الاهلى يضم نجم منتخب كندا لتدعيم فريق الطائرة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:19 م
شعار النادى الأهلى
شعار النادى الأهلى
عبدالحكيم ابو علم
اكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أنه تم التعاقد مع جاسون ديروكو لاعب المنتخب الكندي للكرة الطائرة لدعم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، ويجري تسجيل اللاعب في قائمة الفريق.

وأوضح أن التعاقد مع المحترف الكندي الدولي جاء لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية مميزة، وبعد أن طلب محمد مصيلحي المدير الفني للفريق التعاقد معه للاستمرار في المنافسة على البطولات خلال المواسم القادمة، وفي إطار جهود مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تدعيم كافة الفرق الرياضية للمنافسة على الألقاب.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات عديدة من جانب اللواء خالد أبوزينة المدير الإداري لفريق طائرة الأهلي رجال لإنهاء عملية التعاقد مع اللاعب وتسجيله في القائمة.

ويملك ديروكو سيرة ذاتية قوية فهو لاعب دولي ومثل منتخب بلاده في العديد من البطولات، وسبق له الاحتراف في العديد من الأندية باليونان وفرنسا وبولندا وإيطاليا وتركيا واليابان.

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