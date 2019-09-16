مكالمة هاتفية تكشف حقيقة جديدة بشأن الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تصميم العراق على منع استخدام أراضيه لشن هجمات ضد أي دولة.



وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية من بومبيو.



وأكد بومبيو لعبد المهدي أن المعلومات المتوفرة لدى واشنطن تؤكد بيان الحكومة العراقية بشأن عدم استخدام أراضيه في تنفيذ الهجوم على أرامكو



ونفى العراق أمس الأحد استخدام أراضيه في شن هجمات على منشأتي نفط في السعودية عطلت أكثر من نصف إنتاج المملكة من الخام.



