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رياضة

تعرف على السيرة الذاتية للمحترف الكندي ديروكو المنضم لطائرة الأهلي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أنه تم التعاقد مع جاسون ديروكو لاعب المنتخب الكندي للكرة الطائرة لدعم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، ويجري تسجيل اللاعب في قائمة الفريق.

ويتميز «الكندي جاسون ديروكو » من مواليد 19 سبتمبر 1989 بمواصفات بدنية قوية حيث يبلغ طوله 198 سم ووزنه 93 كجم.

ويمتلك المحترف الكندي ديروكو سيرة ذاتية مميزة تؤهله للعب في صفوف طائرة الأهلي، خاصة أنه لاعب دولي في صفوف المنتخب الكندي ومثل بلاده في الكثير من البطولات، وسبق له الاحتراف في العديد من الأندية الأوربية والآسيوية خاصة في اليونان وإيطاليا وفرنسا وبولندا وتركيا واليابان.

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