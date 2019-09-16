حبس حداد بسمنود متهم بالنصب على مواطنين في 50 ألف جنيه بدعوى تسفيرهم

قرر رئيس نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية، الاثنين، حبس حداد، مقيم بمركز سمنود بمحافظة الغربية، هارب من أحكام بالسجن 4 سنوات، استولى على 50 ألف جنيه من مواطن، بدعوى قدرته على توفير فرصة عمل له وتسفيره للخارج 4 أيام على ذمة التحقيق.



وتلقى فرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد المواطنين حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره ( 50 ألف جنيه ) من أصل مبلغ ( 70 ألف جنيه ) مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها ، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.



وأكدت التحريات صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها "حداد " مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود ، سبق اتهامه والحكم عليه فى عدد 3 قضايا "شيك ، تبديد ، إيصال أمانة " والمحكوم عليه فيها بالحبس أربعة سنوات وشهرين، وأنه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.



وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.